شكرا لقرائتكم خبر عن تجفيف مستنقعات عدن لمكافحة حمى الضنك والان نبدء بالتفاصيل

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس الأول، حملة تجفيف المستنقعات المائية لعموم مديريات محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع الاستجابة الطارئة لمكافحة حمى الضنك. وتتضمن الحملة، التي تأتي بالتنسيق مع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي والسلطة المحلية بالمحافظة، تجفيف المياه الراكدة التي تجمعت بسبب هطول الأمطار الغزيرة في مختلف مديريات عدن نتيجة إعصار «قاتي»، الذي تشهده سواحل اليمن هذه الأيام، وذلك للقضاء على النواقل وبؤر توالد البعوض المسبب للأمراض.

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