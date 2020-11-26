شكرا لقرائتكم خبر عن التعافي من «كوفيد- 19» يتجاوز الإصابات بـ150 حالة والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة، أمس، 476 حالة شفاء جديدة، من فيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المتعافين إلى 344787 حالة.

وبيَّنت الوزارة، أنه جرى تسجيل 326 حالة إصابة، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 356067 حالة، من بينها 5455 «نشطة» لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 724 حالة حرجة، فيما بلغ عدد الوفيات 5825 حالة، بإضافة 14 وفاة جديدة، بينما تم إجراء 50738 فحصا مخبريا جديدا.

ودعت «الصحة» الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون، فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكما على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.