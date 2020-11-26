شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 5 إدارات.. تعزيز الوعي الصحي بـ «السكري» والان نبدء بالتفاصيل

افتتح نائب المدير التنفيذي للخدمات العلاجية بمجمع إرادة والصحة النفسية د. عبدالسلام الشمراني، فعاليات التوعية بمرض السكري، والمعرض المصاحب، والذي نفذه قسم التثقيف الصحي بالمجمع بمشاركة أقسام المختبر والتغذية والصيدلية والأسنان، بهدف التوعية بمرض السكري ورفع مستوى الوعي بين العاملين.

وأوضح د. الشمراني أن الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للسكري هو تعزيز الوعي الصحي لمرض السكري وطرق الوقاية منه من خلال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والمحافظة على الوزن المناسب للجسم.

وبين أن المعرض المصاحب للفعالية تم بمشاركة عدد من الأقسام ذات العلاقة بداية بقسم المختبر من خلال إجراء الفحص، والكشف على زوار المعرض، وشملت المشاركات قسم الصيدلية للتعريف بالأدوية الخاصة بأمراض السكري مع شرح من عيادة التثقيف الدوائي للطرق الصحيحة لاستخدامها، كما شارك قسم عيادة الأسان في فعاليات المعرض للتوعية بالأمراض الناتجة عن تأثير مرض السكري على الأسنان وطرق العناية بها.

فيما شارك قسم التغذية العلاجية بالتعريف بأهمية اختيار الوجبات الصحية الغذائية وآلية قياس السعرات الحرارية وأهمية اتباع الإرشادات الغذائية للوقاية من داء السكري والتعامل الأمثل في التغذية لمريض السكري.