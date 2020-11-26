شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مخالفة لـ«تدابير كورونا».. و150 ألف لتر لتعقيم الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
ووقفت الأمانة على آلية عمل 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ومتابعة 9413 من الكوادر البشرية بالنظافة، لإتمام رفع 7306 أطنان من النفايات، وإزالة 41113 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات.
وأنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير 767 موقعًا، بكمية بلغت 150092 لترًا من المعقّمات والمطهّرات المستخدمة. وأكدت الأمانة سعيها منذ بدء الجائحة إلى تحقيق هدفها لأن تكون المنطقة الشرقية في أعلى مستويات التعقيم والتطهير لحماية المجتمع بما فيه.
وأهابت الأمانة بالجميع الإبلاغ عن المخالفات والشكاوى من خلال مركز «940» لمعالجتها.
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