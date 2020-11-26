شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة آليات تحقيق بيئة تعليم آمنة والان نبدء بالتفاصيل

ناقش أمين أمانة المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أوجه التعاون المشترك مع مدير عام تعليم المنطقة د. ناصر الشلعان، خلال الاجتماع أمس بالأمانة، إضافة إلى الآليات لتنفيذ بيئة تعليم آمنة، ذات جودة عالية ومتطورة، وذلك من خلال شركة TBC، المنفذ لمشروعات وزارة التعليم، والفرص الاستثمارية به، وتأتي أهدافها ضمن تنفيذ وصيانة المباني بمعايير واعتماد التقنيات الرقمية لإدارة المرافق، تنويع مصادر الإيرادات لقطاع التعليم.

وبحث م. الجبير خلال الاجتماع، آلية تسهيل إصدار الرخص وتجديدها، وما يتعلق بالإنشاءات وتحديداً رخص الهدم والإزالة.

وأكد أهمية الشراكة بين الأمانة وإدارة التعليم، وذلك من خلال الدور البارز في المشاركة بالعديد من البرامج المجتمعية والتطوعية كالبرامج البيئية وأعمال الزراعة والتشجير وغيرها من البرامج، التي تخدم الوطن والمجتمع، لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل تعليم الشرقية في كل مبادراتها للارتقاء بعملية التعليم وفق رؤية المملكة 2030.