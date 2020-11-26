شكرا لقرائتكم خبر عن مناقشة آليات تحقيق بيئة تعليم آمنة والان نبدء بالتفاصيل
وبحث م. الجبير خلال الاجتماع، آلية تسهيل إصدار الرخص وتجديدها، وما يتعلق بالإنشاءات وتحديداً رخص الهدم والإزالة.
وأكد أهمية الشراكة بين الأمانة وإدارة التعليم، وذلك من خلال الدور البارز في المشاركة بالعديد من البرامج المجتمعية والتطوعية كالبرامج البيئية وأعمال الزراعة والتشجير وغيرها من البرامج، التي تخدم الوطن والمجتمع، لافتا إلى الجهود المبذولة من قبل تعليم الشرقية في كل مبادراتها للارتقاء بعملية التعليم وفق رؤية المملكة 2030.
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