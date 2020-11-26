شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية على مجمعات الخبر التجارية والان نبدء بالتفاصيل

كثّفت بلدية محافظة الخبر جولاتها الرقابية على المجمعات التجارية؛ لمتابعة التزام المحال، والمتسوقين، بالتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وقياس درجات حرارة العاملين، والمتسوّقين، إضافةً إلى توفير المعقّمات والمطهّرات، وذلك ضمن حملة «الرقابة البلدية». وتواصل البلدية الجولات الميدانية على المجمعات والمنشآت التجارية؛ للتأكد من مدى تطبيق الإجراءات الاحترازية، مع رصد عددٍ من الملاحظات، وتطبيق اللائحة بشأنها.

كانت هذه تفاصيل خبر جولات رقابية على مجمعات الخبر التجارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.