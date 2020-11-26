شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 13 مخيما وصندقة غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أزالت إدارة المراقبة والنظافة العامة، التابعة لبلدية غرب الدمام، 13 مخيمًا وصندقة، بعد إشعار أصحابها بضرورة الإزالة، وذلك بالتعاون مع شرطة الدمام، وضمن جهود الحفاظ على المظهر العام، وتحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

وواصلت الإدارة إزالة الصنادق الخشبية داخل الأحياء السكنية، وذلك بعد توجيه الإشعارات اللازمة بضرورة الإزالة.

من ناحية أخرى، خالفت بلدية غرب الدمام، 20 منشأة غذائية، وذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة صحة البيئة بالفترة المسائية، بالشراكة مع هيئة الغذاء والدواء؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد-19»، ومنها ارتداء العاملين الكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى توفير المعقمات والمطهّرات، وذلك ضمن حملة «الرقابة البلدية».