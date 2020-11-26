شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى متهالك على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

ألزمت بلدية شرق الدمام، مالك أحد المباني المتهالكة والمشوهة للمظهر العام، على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، بالإزالة الفورية، مع تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وذلك بعد توجيه الإشعارات اللازمة له، وضمن حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري.

يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية لحصر وإزالة المباني المتهالكة، والآيلة للسقوط، بعد أن أصبحت تشكل خطرًا على السكان، ما تطلب اتخاذ قرارات بالتخلص منها، وبعد التأكد من عدم صلاحيتها للسكن، وإبلاغ أصحابها، في إطار رؤية بلدية الخبر؛ لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة.