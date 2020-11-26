شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مبنى متهالك على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
يأتي ذلك ضمن أعمال البلدية لحصر وإزالة المباني المتهالكة، والآيلة للسقوط، بعد أن أصبحت تشكل خطرًا على السكان، ما تطلب اتخاذ قرارات بالتخلص منها، وبعد التأكد من عدم صلاحيتها للسكن، وإبلاغ أصحابها، في إطار رؤية بلدية الخبر؛ لضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة لسكان المدينة.
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