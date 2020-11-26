شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسر: «الخطوط الحديدية» يوفر بيئة ملائمة للاستثمارات والان مع التفاصيل
وقال الجاسر: «نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدث يأتي متكاملاً بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع ويمكن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية».
كانت هذه تفاصيل خبر الجاسر: «الخطوط الحديدية» يوفر بيئة ملائمة للاستثمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.