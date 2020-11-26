شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء على «محطة جدة» إجرام وإمعان في الشر والان مع التفاصيل
وشدد العيسى باسمه ومجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي، على الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية والهجمات الجبانة المشينة، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ونوه البيان بالجهود التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة، وهو ما كبّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة، وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.
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