شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي: الاعتداء على «محطة جدة» إجرام وإمعان في الشر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دانت رابطة العالم الإسلامي الاعتداء اليائس والجبان الذي جازفت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي محافظة جدة. وأكدت الرابطة في بيان صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد العيسى (الأربعاء) أن هذه المليشيات الإرهابية الانقلابية تواصل توجيه إجرامها المخذول نحو المدنيين والأهداف المدنية والبنى التحتية وتنتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأعراف والقوانين الدولية، إمعاناً منها في الشر والإجرام المتأصل في أيدولوجيتها الطائفية وممارساتها الهمجية.

وشدد العيسى باسمه ومجالس وهيئات ومجامع الرابطة العالمية مشمولة بمنسوبيها من مفتي وكبار علماء العالم الإسلامي، على الوقوف والتضامن الكامل مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للأعمال التخريبية والإرهابية والهجمات الجبانة المشينة، للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها، ونوه البيان بالجهود التي يضطلع بها تحالف نصرة الشرعية اليمنية بقيادة المملكة، وهو ما كبّد العصابة الانقلابية خسائر فادحة، وقطع الطريق على المطامع الطائفية الداعمة لها.