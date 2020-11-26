، "ترامب" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ،

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أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.
لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعمًا أن المحققين انتهكوا حقوقه، وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية الأمريكية
"ترامب" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-11-26
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.
لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعمًا أن المحققين انتهكوا حقوقه، وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
01:18 AM
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442
02:02 AM
اعترف بالكذب أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" في انتخابات 2016
أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين، حسب "روسيا اليوم".
وتفصيلاً، أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ترامب يعتزم العفو عن فلين الذي اعترف بالكذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي أثناء التحقيق بـ"التدخل الروسي" المزعوم بانتخابات 2016.
وأقر فلين، وهو جنرال متقاعد عام 2017، بأنه كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي بخصوص تعاملات أجراها مع السفير الروسي في الولايات المتحدة في الأسابيع التي سبقت تولي ترامب منصب الرئاسة.
لكنه سعى بعد ذلك لسحب الإقرار زاعمًا أن المحققين انتهكوا حقوقه، وخدعوه في اتفاق بالإقرار بالجرم.
، "ترامب" يصدر عفوًا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين ،
المصدر : الخليج 365
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