شاهد..أول مواطنة تمارس الطيران الشراعي في عسير

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الرياض - علي القحطاني - عسير (صدى): أقدمت المواطنة نهال الهلال، على ممارسة الطيران الشراعي، وتعد المرأة الوحيدة بنادي عسير للطيران الشراعي. أقدمت المواطنة نهال الهلال، على ممارسة الطيران الشراعي، وتعد المرأة الوحيدة بنادي عسير للطيران الشراعي. ووثق مقطع فيديو تحليق نهال الهلال، وهي معيدة بجامعة جازان، على مرتفعات وجبال عسير. وأصبحت الهلال قادرة على التحليق بمفردها بوجود إشراف من الكابتن عن طريق جهاز اللاسلكي وتوجيهها حتى تهبط.

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