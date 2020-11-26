شكرا لمتابعة خبر عن الجهني: الساعات القادمة ستبدأ الفعالية الجوية مابين رابغ وجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الخميس، عن بدء تيارات التصعيد العلوية بالتوافد شمال البحر الأحمر. كشف الباحث في الظواهر المناخية زياد الجهني، اليوم الخميس، عن بدء تيارات التصعيد العلوية بالتوافد شمال البحر الأحمر. وقال جهني: " الرياح الشمالية تمكنت الآن من تبوك و أملج وينبع، والساعات القادمة ستبدأ الفعالية الجوية مابين رابغ وجدة " . وكان الجهني قد توقع أن تتصاعد وتيرة الحالة الممطرة الساعات القادمة على ‎مكة المكرمة، وتشتد مابعد منتصف الليل وحتى عصر اليوم.

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