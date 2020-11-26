ترأسه الصمعاني.. «الإرهاب وغسل الأموال» يتصدران اجتماع وزراء العدل العرب

رأس وزير العدل رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اجتماع المكتب التنفيذي التحضيري لمجلس وزراء العدل العرب لدورته الـ«36» الذي عُقد اليوم افتراضيًّا.

وتشكل هذه الدورة أهمية في ظل تحديات تشهدها المنطقة بمجال مكافحة الإرهاب، كما تشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، وتفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة، وتناول المجلس موضوع الإجراءات القانونية لمكافحة الإرهاب والتأكيد على أولويته وضرورة تضافر الجهود المشتركة لاستئصاله من جذوره.

وتشهد الدورة مناقشة غسل الأموال، وتوحيد التشريعات العربية لمنع خطاب الكراهية، وموضوع شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين بالدول العربية، وإعداد اتفاقية عربية خاصة لحماية ومساعدة النازحين داخليًّا بالمنطقة العربية، وتعزيز التعاون بين أمانتي مجلس وزراء العدل والداخلية العرب، ومناقشة إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية ودعم حقوق كبار السن.

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