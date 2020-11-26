بمحال نسائية.. ضبط 33 كجم من مستحضرات التجميل غير صالحة للاستخدام الآدمي بتبوك

عبر جولات تفتيشية..
كشفت أمانة منطقة تبوك عن تنفيذ فرق رقابة التفتيش النسائية الميدانية 195 زيارة تفتيشية على مختلف المحال والمشاغل ومراكز التجميل في إطار جولاتها الرقابية في الأسواق والمجمعات التجارية، بهدف متابعة التزام المحال النسائية بالاشتراطات البلدية والتزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأوضحت «الأمانة» أن جهود الرقابة والتفتيش المتواصلة أدت إلى ضبط 33 كجم من مستحضرات التجميل منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي، ونتج عنها إغلاق عشرة محال، وإنذار 68 محلًا.
وجددت أمانة تبوك دعوتها إلى ضرورة التزام مراكز التزيين النسائي بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية عبر تطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة، وأبرزها: تعقيم المركز والأدوات، وإجراءات التباعد الاجتماعي ، وقياس درجة حرارة العاملات والعميلات، والالتزام بارتداء درع الوجه والكمامة والقفازات في المشاغل النسائية والقيام بالتعقيم والتطهير المستمر للمنشأة، وتوفير وسائل التعقيم والاحتراز الوقائي لمرتاديها، مؤكدةً استمرار جولاتها الرقابية على مدار الساعة لضمان سلامة وصحة الجميع.
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