السعودية اليوم / إيقاف 306 أشخاص بين مهربين ومهاجرين بالجزائر



الجزائر 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

أوقفت السلطات الجزائرية 306 أشخاص بين مهربين ومهاجرين، في عمليات أمنية متفرقة بعدد من المحافظات الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن وحدات من الجيش والدرك أوقفت 127 مهربًا بعدد من المدن، تنوعت المهربات التي صادرها الجيش، بين شاحنات ومركبات ومجموعة كبيرة من الآليات والأداوت والأغراض المستخدمة في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب وكمية من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

من جهتها وبحسب البيان أوقفت وحدات من حرس الحدود البحري والجيش، 179 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة في مدن عديدة، بينهم 112 مهاجرًا استقلوا قوارب لاجتياز الحدود البحرية الجزائرية باتجاه الأراضي الأوروبية.

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23:58ت م

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