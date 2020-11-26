سياسي / استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي



القدس المحتلة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

استشهد اليوم شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب حاجز الزعيم، شرق القدس المحتلة.

أعلنت مصادر محلية في القدس عن استشهاد الشاب نور جمال شقير ، من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال لدى مروره على حاجز الزعيم.

من جهته، قال محافظ القدس عدنان غيث إن قوات الاحتلال أعدمت الشاب شقير في الثلاثينات من عمره بدم بارد، بينما كان يستقل مركبته.

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23:43ت م

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