السعودية اليوم / الجامعة العربية تطلق غدًا حوارًا إقليميا حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة كورونا



القاهرة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واس

تعقد جامعة الدول العربية"إدارة المرأة والأسرة والطفولة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا عبر المنصة الرقمية، حوارًا إقليميًا رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة وباء"

وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن الحوار الإقليمي يأتي في إطار الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة ،وتنتهى في 10 ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

// انتهى //

23:13ت م

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القاهرة 10 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 25 نوفمبر 2020 م واستعقد جامعة الدول العربية"إدارة المرأة والأسرة والطفولة" بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان والمكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، غدا عبر المنصة الرقمية، حوارًا إقليميًا رفيع المستوى حول العنف ضد النساء والفتيات خلال فترة وباء" كورونا المستجد"بمشاركة ممثلين عن الدول العربية الأعضاء وعدد من الشركاء الأمميين والدوليين.وأفاد بيان للجامعة العربية اليوم بأن الحوار الإقليمي يأتي في إطار الاحتفال بحملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تنطلق في اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، تضامناً مع الحملة العالمية التي تنطلق سنوياً في ال25 من نوفمبر، الذي يوافق اليوم العالمي للمرأة ،وتنتهى في 10 ديسمبر، الذى يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان.// انتهى //23:13ت م0221

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.