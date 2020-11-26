

واشنطن 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ 24 ساعة الماضية 165,282 إصابة جديدة و 1,989 حالة وفاة .

ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، ارتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12,498,734 إصابة ، فيما بلغ عدد الوفيات 259,005 حالات وفاة.

// انتهى //

22:37ت م

0209





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 165,282 إصابة جديدة و 1,989 حالة وفاة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.