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تعالت مطالب أهالي محافظة العيدابي بمنطقة جازان بافتتاح مركز للهلال الأحمر، يكون مقره محافظة العيدابي؛ فالمحافظة تخلو من المراكز الإسعافية، ما عدا مركز وحيد بعيبان، يبعد عن مركز المحافظة بأكثر من ١٧ كلم.
ويشهد طريق الداير - العيدابي، وطريق العيدابي – صبيا، حركة مرورية كثيفة، وحوادث متكررة؛ ما يجعل افتتاح مركز للإسعاف أمرًا مهمًّا، يخدم المحافظة والعابرين من خلالها.
وكان أهالي محافظة العيدابي قد استيقظوا صباح الأربعاء على فاجعة حادثَين مؤلمَين، أحدهما وقع بعيبان، والآخر بقاع قصي، وراح ضحيتهما شاب في مقتبل عمره، فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة؛ ونُقل للمستشفى بعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة.
26 نوفمبر 2020 - 11 ربيع الآخر 1442 12:29 AM
طريقا الداير وصبيا يشهدان حوادث متكررة ما يجعل إنشاءه أمرًا بالغ الأهميةبعد فاجعة الأربعاء.. مطالب بافتتاح مركز للإسعاف في محافظة "العيدابي"
تعالت مطالب أهالي محافظة العيدابي بمنطقة جازان بافتتاح مركز للهلال الأحمر، يكون مقره محافظة العيدابي؛ فالمحافظة تخلو من المراكز الإسعافية، ما عدا مركز وحيد بعيبان، يبعد عن مركز المحافظة بأكثر من ١٧ كلم.
ويشهد طريق الداير - العيدابي، وطريق العيدابي – صبيا، حركة مرورية كثيفة، وحوادث متكررة؛ ما يجعل افتتاح مركز للإسعاف أمرًا مهمًّا، يخدم المحافظة والعابرين من خلالها.
وكان أهالي محافظة العيدابي قد استيقظوا صباح الأربعاء على فاجعة حادثَين مؤلمَين، أحدهما وقع بعيبان، والآخر بقاع قصي، وراح ضحيتهما شاب في مقتبل عمره، فيما أُصيب آخر بإصابات بالغة؛ ونُقل للمستشفى بعد تقديم الإجراءات الطبية اللازمة.
، بعد فاجعة الأربعاء.. مطالب بافتتاح مركز للإسعاف في محافظة "العيدابي" ،
المصدر : الخليج 365
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