أمطار وضباب كثيف على مرتفعات عسير … والمدني يحذر من المجازفة

2020-11-26

متابعات الخليج 365 - سلمان آل مقرح - أبها

هطلت مساء أمس الأربعاء أمطار متفرقة على عدد من محافظات منطقة عسير شملت مدينة أبها ومحافظة بارق والحرجة، فيما صاحب تلك الأمطار ضباب كثيف على مرتفعات المنطقة والعقبات وسط تحذيرات من الدفاع المدني للأهالي والمقيمين باتباع التعليمات والإرشادات.

أمطار متوسطة:

وقال المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير النقيب محمد بن عبدة السيد في تصريح لـ”متابعات الخليج 365“: إن المنطقة شهدت هطول أمطار خفيفة، سالت على إثرها العديد من الشعاب، حيث شملت الأمطار مدينة أبها في مركز طبب ومركز السودة ومركز الخالدية وشمال المدينة وكانت أمطارًا خفيفة، كما شملت محافظة بارق ومحافظة الحرجة شرق المنطقة، فيما لا يزال الضباب مخيمًا على مرتفعات عسير مع تدنٍّ في درجات الحرارة وسط تحذيرات من الدفاع المدني للأهالي والمقيمين باتباع الإرشادات والتحذيرات.

وحذر النقيب السيد المواطنين والمقيمين بضرورة اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني: www.998.gov.sa، على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

وأضاف كما نشدد في الوقت نفسه على أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

تنبيهات مستمرة:

فيما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار تشمل 9 مناطق بينها منطقة عسير، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل، وسيكون هناك موجة باردة وأمطار غزيرة تشهد جريان الأودية.



