2020-11-25

الأرصاد تتوقع: أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد في 9 مناطق.. غدًا

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على 9 مناطق بالمملكة غدًا الخميس.

وشملت تلك المناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة، وتشمل السواحل من تلك المناطق، تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، والرياض، والحدود الشمالية.

كما توقعت الأرصاد أن تصل أعلى درجة حرارة غدًا إلى 33 درجة مئوية في جازان، وأدنى درجة حرارة إلى 9 درجات مئوية في طريف والقريات.

