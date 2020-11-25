شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة جدة تداهم موقع تزوير منتجات أصلية في الخمرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - داهمت الأجهزة الأمنية في جدة، موقعا مخالفا جنوبي المحافظة حولته عمالة آسيوية لتعبئة وتزوير تواريخ منتجات تنظيف وتعقيم.

وتعود تفاصيل الواقعة، التي اطلعت "الخليج 365" عليها، إلى ضبط العمالة داخل منزل شعبي بالخمرة جنوب جدة، بعد التأكد من نشاطهم في تقليد وتعبئة مواد تنظيف وتعقيم تمهيدًا للمتاجرة بها، من خلال الاستعانة بناقلة أغذية لنقل المواد المقلدة التي يجري تعبئتها داخل عبوات أصلية للمنتج، ومن ثم وضع تواريخ مزورة عبر استخدام أدوات طباعة.

وعمدت العمالة إلى تخفيف المنتج الأصلي بخلطه مع مواد أخرى بهدف تحقيق ربح مضاعف، لتتحرك شرطة جدة بالتنسيق مع الفرق الرقابية في وزارة التجارة، لمداهمة الموقع المخالف والقبض على (5 مقيمين مخالفين لنظام الإقامة والعمل من الجنسيتين الباكستانية والبنغلاديشية)، لقيامهم بتعبئة مواد كيميائية مجهولة المصدر في عبوات ذات علامات تجارية مزيفة لمنتجات التعقيم والتنظيف، وضبطت بحوزتهم (2256) عبوة معدة للتوزيع على المحلات التجارية بمستودع يديرونه بأحد أحياء محافظة جدة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.