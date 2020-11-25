محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 97 ألفًا و322.. والوفيات 1417 شخصًا سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة. 25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 11:51 PM إجمالي الإصابات 97 ألفًا و322.. والوفيات 1417 شخصًا كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة سجَّلت كينيا 727 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و17 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. وتفصيلاً، أوضحت وزارة الصحة الكينية في بيان أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 97 ألفًا و322 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات ألفًا و417 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، كينيا تسجِّل 727 إصابة جديدة بـ"كورونا" و17 وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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