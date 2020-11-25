شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. " السليمان " يوضح كيفية قضاء ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، كيفية قضاء ما فات من تكبيرات صلاة الجنازة.

وأضاف " السليمان " خلال حواره عبر قناة السعودية:" يجب على من فاتته تكبيرات صلاة الجنازة أن يدخل إلى المسجد بسكينة ووقار، فعند دخوله لصلاة الجنازة مع الإمام ينتبه فإذا كبر الإمام بالثالثة فهو يكبر الأولى له ويقرأ الفاتحة ".

وتابع:" إذا كبر الإمام بالثانية فهو يكبر بالثانية له وفي هذه الحالة يصلي على النبي " عليه أفضل الصلاة والسلام "، وإذا كبر الإمام بالرابعة فهو يكبر بالثالثة ويكمل صلاته ويدعو ثم يكبر للرابعة وبعد يسلم ".