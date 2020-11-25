شكرا لمتابعة خبر عن باحثة تكشف كيفية استفادة ولاية ‎أمريكية من خطط المملكة لمكافحة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

ساهم مواطنون في استفادة ولاية ‎كاليفورنيا الأمريكية من خطط ‎المملكة لمكافحة تفشي فيروس ‎كورونا.

ومن جانبها، قالت مشرفة المركز الإقليمي لمعلومات الأدوية بصحة تبوك الدكتورة خالدة العنزي:" المملكة تعتبر الدولة الوحيدة التي طبقت الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من كورونا منذ بداية الجائحة ".

وأضافت " العنزي " خلال حوارها عبر قناة الإخبارية: " واجبنا كباحثين الكشف عن حقيقة الإجراءات الاحترازية التي طبقتها المملكة منذ اكتشاف أول حالة مصابة بكورونا "، لافتة:" الشئ الذي أثلج قلبي ورفع رأسي هو استشهاد حاكم في ولاية بأمريكا بالإجراءات الاحترازية في المملكة ".

وتابعت:" استطاعنا توصيل الفكرة الرئيسية للبحث وهي أن المملكة بذلت الجهود الكافية للحد من كورونا ولحماية وسلامة المواطنين والمقيمين ".