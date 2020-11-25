الأمير فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأزمة السورية مع المبعوث الأممي

تناول الجهود السياسية المبذولة..
استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم الأربعاء، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وجرى خلال الاستقبال، الذي تم في مقر الوزارة بالرياض، بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها.
كانت المملكة، جددت دعمها لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سوريا جير بيدرسون، والجهود الهادفة إلى وقف المأساة في سوريا، مشيرة إلى مساهمتها في تسهيل التوصل إلى حل سياسي باستضافتها مؤتمرين بخصوص الشأن السوري في الرياض؛ حيث انتهت إلى تأسيس هيئة المفاوضات السورية، حيث قال نائب المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد منزلاوي، إن السعودية بذلت وتبذل كل جهد؛ لتوحيد المعارضة السورية وجمع كلمتها، منوهًا باستمرار معاناة الشعب السوري.
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