أكاديمية طويق تحصل على اعتماد أبل كأول مركز تدريب تعليمي للبرمجة في الشرق الأوسط

حصلت أكاديمية طويق على اعتماد (Apple Authorized Training Center for Education)، من شركة أبل كأول مركز تدريب تعليمي للبرمجة اعتُمد في الشرق الأوسط، واعتماد أكثر من 10 مدربين من شركة أبل وحصولهم على شهادة: (Apple Certified Trainer for App Development with Swift)؛ ليسجل هذا الإنجاز الجديد، في إنجازٍ يعكس مكانة المملكة العربية السعودية على خارطة التقدم التقني، مواصلة للإنجازات التي حققتها وتحققها المملكة في المجال التقني، ضمن الجهود الرامية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في بناء وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزهر.

ورفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، جزيل الشكر والعرفان للأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على ما يجده الاتحاد من دعم لا محدود منه، وحرصه على تهيئة أجيال صاعدة ممكنة بأكثر العلوم تقدمًا في المجالات التقنية كافة، لافتًا إلى أن هذا الإنجاز يعكس رؤية سمو ولي العهد الطموحة نحو بناء القدرات الوطنية بأعلى المعايير العالمية.

وقال الخميسي، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: «حصول أكاديمية طويق السعودية على اعتماد شركة أبل، يعكس ما وصلت إليه المملكة من مكانة عالمية ومتقدمة في المجال التقني، ويأتي تتويجًا لجهودها الرامية في تأهيل أجيال المستقبل وفق أعلى المعايير العالمية، في ظل رؤية الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز التي تسعى للوصول إلى هدفها بتأهيل مبرمج من بين كل 100 سعودي في عام 2030».

وأوضح رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، أن حصول الأكاديمية على اعتماد شركة أبل، سيُساعد على تطوير الكوادر الوطنية من المدربين السعوديين والسعوديات، باستخدام أفضل وسائل التعليم من مناهج وأدوات، للعمل على بناء قدرات وطنية متميزة وبكفاءة عالية في مجال البرمجة.

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