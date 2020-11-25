11 حزبًا باليمن تدين الأعمال العدوانية الحوثية على الأهداف المدنية في السعودية

دان 11 حزبًا سياسيًّا يمنيًّا الأعمال العدوانية التي تشنها ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيًّا على المناطق الآهلة بالسكان في المملكة العربية السعودية.

وقالت الأحزاب، في بيان، أصدرته من خلال التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية: «إن تلك الأعمال تؤكد أن ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية وتثبت للعالم باستمرار أنها أبعد ما تكون عن تحقيق السلام، مشددة في البيان على إدانة الاعتداءات المتكررة على الأهداف المدنية في المملكة، وآخرها الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جده، ورفضه محاولات ميليشيا الحوثي تحويل اليمن إلى منطلق للاعتداء على دول الجوار والإساءة للشعب اليمني وعلاقاته ومصالحه المشتركة مع جيرانه».

وأكد البيان، الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أهمية تكاتف جهود الجميع والعمل مع تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة لمواجهة المشروع الإيراني المدمر وميليشيا الحوثي العميلة، وإنقاذ الشعب اليمني من تلك الممارسات التي أدت إلى تدمير حياته المعيشية، وشردت الملايين خارج البلاد وداخلها، مشددًا على أن ذلك هو الطريق الوحيد لإنقاذ اليمنيين والتخلص من العمالة لإيران وسيطرة الحرس الثوري الإيراني على اليمن.

وطالب التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية في اليمن المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون من قبل ميليشيات الحوثي والتي تعد جرائم حرب لا ينبغي السكوت عنها، داعيًّا المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إدانة تلك الممارسات وشدد على المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح منها، واعتبار تلك الممارسات من أعمال الإرهاب وما يترتب على مرتكبيها من عقوبات وفقا للقوانين والمواثيق الدولية.

يذكر أن التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، يضم أحزاب المؤتمر الشعبي العام، والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، واتحاد الرشاد اليمني، وحزب التضامن الوطني، واتحاد القوى الشعبية والسلم والتنمية، والتجمع الوحدوي اليمني، والبعث العربي الاشتراكي، والبعث العربي الاشتراكي القومي، وجبهة التحرير.

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