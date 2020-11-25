50 مليون ريال لمحطة كهرباء يدمة

افتتح أمير نجران، الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد، محطة توزيع الكهرباء بمحافظة يدمة، واستمع لشرح مفصل قدمه مدير كهرباء نجران، المهندس سالم آل دغفان، عن محطة التوزيع، التي تخدم نحو 10 الآف مشترك بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، بتكلفة إجمالية تقدر بـ50 مليون ريال، بقدرة تحويلية إجمالية 90 ميجا فولت أمبير بعدد ثلاثة محولات قُدرة كل محول 30 ميجا وات أمبير.

وأكد أمير منطقة نجران حرص القيادة على تحقيق المرتكزات والأهداف بمجال الطاقة والكهرباء من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجُدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية، كما قام أمير نجران بافتتاح مبنى الضمان الاجتماعي وتدشين مشاريع الطفولة المبكرة بمحافظة يدمة.