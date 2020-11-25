50 مليون ريال لمحطة كهرباء يدمة

وأكد أمير منطقة نجران حرص القيادة على تحقيق المرتكزات والأهداف بمجال الطاقة والكهرباء من خلال رفع معدلات توصيل الخدمة الكهربائية للمشتركين الجُدد في المدن والقرى والتجمعات السكانية، والتحسين المستمر لشبكات التوزيع لضمان أدائها بالمستوى المأمول، ورفع كفاءة الطاقة وتسهيل إجراءات توصيل الخدمة الكهربائية وتبسيطها، وتطوير مراكز خدمة المشتركين وتطبيق أحدث التقنيات، والاهتمام المستمر برفع كفاءة وأداء موظفي الخطوط الأمامية، كما قام أمير نجران بافتتاح مبنى الضمان الاجتماعي وتدشين مشاريع الطفولة المبكرة بمحافظة يدمة.
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