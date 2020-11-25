مكافحة الجراد يجدد تحذيراته في 3 مناطق

توفر الأجهزة
أوضح رئيس قسم المكافحة بمركز مكافحة الجراد والآفات، المهندس فهد الشمراني، لـ«دوت الخليج»، أن المركز يُغطي أنحاء المملكة ويُقدّم الدعم اللوجيستي لجميع الفروع لحماية الثروة النباتية من الآفات، مشيراً إلى توفر أجهزة وطائرات الرش والكوادر البشرية المُدرّبة لإبعاد الجراد عن الثروة النباتية، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مشاهدات لتجمُّعات الجراد على رقم واتساب 053033560.
فرق متدربة
أكد الشمراني تلقي إخباريات عن تجمعات للجراد بالمدينة المنورة في وادي الفرع ووادي ريم، حيث توجد فرق المكافحة بالموقع منذ 3 أيام، وسبق أن تم التحذير عن إمكانية وجود جراد في هذه المواقع، حيث يوجد فرق متدربة تتنبَّأ مواقع انتقال وانتشار الجراد، كذلك توجد فرق مكافحة حالياً في الشرقية والقصيم وجزء من منطقة الرياض، وتُجري فرق المكافحة عمليات المكافحة في منطقة خليص بمكة المكرمة.
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