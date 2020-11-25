سقيا الممطرة تبدأ بعسير وجازان وطوارىء بـ7 مناطق

شهدت أمس منطقتا عسير وجازان، هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة، سالت على أثرها الأودية، بينما تستعد 7 مناطق لموجة من الأمطار الغزيرة اليوم، تستمر للأحد، فيما أقرت لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة، عبر حسابها في تويتر تسمية الحالة بـ«سقيا» توثيقا للحالة، التي تبدأ من الجزء الغربي والجنوبي الغربي، ثم وسط وشرق المملكة لمدة 5 أيام متتالية.

حيطة وحذر

شهدت منطقة عسير أمطارا متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، وشملت مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات البرك والمجاردة والنماص، وبارق وبلقرن وتنومة، وخميس مشيط ورجال المع، وطريب وظهران الجنوب ومحايل، فيما دعت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر.

كما هطلت أمس، أمطار متفرقة على منطقة جازان، والمحافظات التابعة لها، وكانت من متوسطة إلى غزيرة، صاحبها جريان للسيول وتساقط للبرد، ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان، ومحافظات الحرث والعارضة وهروب، والداير «بني مالك»، ودعا الدفاع المدني إلى التقيد بتعليمات السلامة، والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية، أو المجازفة بقطع مياه السيول سيراً،و بالمركبات، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات.

فرق الطوارئ

تتأثر المدينة المنورة‬ ومحافظات ‫الحناكية،‬ ‫المهد،‬ ‫وادي الفرع،‬ بأمطار متوسطة تصل إلى غزيرة على المحافظات الجنوبية، مع رياح نشطة وأتربة مثارة وتساقط البرد، وما زال العمل جاريا لاستكمال صيانة الطرق المتضررة، من آثار سيول أمطار الأسبوع المنصرم، ‏و باشرت فرق الطوارئ و الصيانة في ‫بلدية محافظة بدر،‬ المواقع المتضررة من الأمطار و السيول في المحافظة والقرى المجاورة، وتم البدء في معالجة و إصلاح الطرق المتضررة وفتحها، وما زالت السيول المنقولة متواصلة في دواي الحمض، مما ساهم في قطع بعض الطرق، ومن بينها طريق المرامية.

جهود ميدانية

أوضح المتحدث الإعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، العقيد جمعان بن دايس الغامدي، أن المنطقة ستشهد تقلبات جوية اعتبارا من اليوم، خاصة على الباحة - بلجرشي - بني حسن - القرى- قلوة - الحجرة- المخواة - المندق.

وواصلت أمانة محافظة جدة استعداداتها لموسم الأمطار، بتكثيف الجهود الميدانية، ونشر فرق العمل والمعدات المشاركة في الخطة الموسمية، وتوزيعها على 21 مركز إسناد ونقطة ارتكاز بنطاق 19 بلدية فرعية، ورفعت مستوى جاهزيتها من خلال حصر المواقع الحرجة، وصيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، لضمان سرعة تصريف ورفع المياه، المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وتعقد لجنة الأمطار بأمانة جدة اجتماعاً دورياً، كلما دعت الحاجة لمناقشة الخطة التنفيذية، لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار.

نماذج مناخية

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند، إن عددا من النماذج المناخية يشير إلى أن حالة سقيا المطرية، تكون ذروتها على جبال السروات وتهامة، من جازان وعسير والباحة ومكة وساحل جدة، مبينا أنه متوقع أن تتفاعل الرياح السطحية مع مرور منخفض سطحي متوسطي يعبر دول الشام، وستكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية نشطة، قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة، في الشمال والوسط والشمال الغربي.

مواقع ممطرة

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