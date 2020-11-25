3 آلاف شتلة بحرازات جدة

يطلق أهالي الحرازات بمحافظة جدة، نهاية الأسبوع الحالي مبادرة بعنوان #اغرس_بيدي_ويد_ولدي ، لخدمة البيئة، وتشمل المبادرة غرس نحو 3 آلاف شتلة من نباتات الظل والأشجار المفيدة للبيئة وللإنسان مثل المورنقا، النيم، الحناء، وجرى التنسيق مع مركز صحي الحرازات وفريق التمكين المجتمعي تحت إشراف أيوب بن الشيبة.

وسيكون هناك فرق تطوعية من الأهالي ومشاركة من مدارس البنين والبنات في الحي.