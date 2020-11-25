5000 أسرة مستفيدة من حفظ النعمة

وكشف مدير الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، عبده عطيف، لـ«دوت الخليج» عن إحصائية العام الماضي1441 من مشروع حفظ النعمة، حيث بلغ عدد الأسر المستفيدة 5000 أسرة قدمت لهم وجبات الفطور والغداء والعشاء، فيما بلغ كميات الأرز 12 طنًا، وتوزيع 2600 دجاجة، وتوزيع 3600 كيلو من التمور، و60 ألف قرص خبز.
وأضاف عطيف أن مشروع حفظ النعمة يهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج خلال مواسم الأعياد والصيف، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المستفيدة والمتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفرق مدربة لهذا الغرض، من خلال إعدادها وتغليفها وتقسيمها في شكل وجبات جاهزة، وفق الشروط والمعايير الصحية.
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