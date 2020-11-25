15 دقيقة لطواف كبار السن

وتم اعتماد المسار الثاني بطول 145 متراً، وهو الأقرب للكعبة، ويستوعب 50 شخصاً، وخُصِّص لكبار السن الذين لا يحتاجون للعربات، وذلك تسهيلاً عليهم لصعوبة حركتهم.
وأوضح مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة، المهندس أسامة الحجيلي، أنه تم تخصيص مسارات خاصة بالقُرب من الكعبة المشرفة لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال الحجيلي: إن من واجبنا خدمة القاصدين، والواجب مُضاعفتها تجاه كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وعلينا ضرورة تحديد مسارات ومصليات خاصة بهم.
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