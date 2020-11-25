تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات

عقد مجلس إدارة جمعية المعارض والمؤتمرات اجتماعه الثاني، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة والأعضاء عبر الاتصال الإلكتروني المرئي.

واستعرض الاجتماع ما تم إنجازه من مهام تُسهم في تعزيز مكانة قطاع المعارض والمؤتمرات التي تتبوَّؤها المملكة ممثلة بالهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، في حين أكد نائب رئيس مجلس الإدارة محمد بن حمد الحسيني أهمية استدامة الجهود الفعَّالة الرَّامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة في ظل ما تضطلع به الجمعية من مسؤوليات.

وتم خلال الاجتماع بحث آلية ترسيخ دور الجمعية في قطاع المعارض والمؤتمرات، كما استعرض الاجتماع تنظيم المُلتقيات ذات العلاقة بتطوير القطاع وإدراجها ضمن خطط الجمعية المستقبلية، واعتمد مجلس الإدارة الهيئة الإستشارية وحدَّد مهامها.

واختتم رئيس مجلس الإدارة، الدكتور زهير السراج، الاجتماع، مشيداً بالجهود المتميزة والدعم الذي تحظى به الجمعية من قبل الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، ومن قبل وزارة الموارد البشرية والشؤون الاجتماعية، وجميع الجهات ذات العلاقة.