البريد الدوائي يوصل 65 ألف وصفة طبية في 8 أشهر

تمكن البريد السعودي، عبر خدمة البريد الدوائي، التي أطلقها في شهر أبريل الماضي من تسليم أكثر من 65 ألف وصفة طبية للمرضى المستفيدين بجميع مناطق ومحافظات المملكة.

وبلغت نسبة التوصيل أكثر من 98% غطت المدن والمحافظات والقرى.

وتقدم خدمة البريد الدوائي لشرائح من المرضى، ومن ذلك مرضى الرعاية المنزلية، ومرضى القلب والسكري والأمراض المزمنة، والذين يحتاجون لإعادة وصف متكرر لأدويتهم بشكل دوري، ومراجعي العيادات الافتراضية والتطبيب عن بعد، إضافة إلى طالبي الخدمة من العيادات الأخرى، وتسهم هذه الخدمة في توصيل الأدوية لمنازل المرضى وتسهيل استلامها دون حاجة المريض لزيارة المستشفيات أو المراكز الصحية، ويتم ذلك عبر إجراءات احترازية وبرتوكولات تحدد آلية عمل ونقل الوصفات الطبية في حافظات مبردة لضمان جودة الدواء عند توصيله إلى المستفيدين من المرضى. علما أن المستشفيات المستهدفة في خدمة البريد الدوائي ستصل إلى أكثر من 280 مستشفى خلال الاشهر القادمة، حيث تم تفعيل الخدمة في 125 منها حتى الآن، في الوقت الذي يتم إطلاق الخدمة في 15 مستشفى جديد بشكل أسبوعي. وتتم عمليات الفرز وجدولة وانطلاق رحلات التوزيع في وقت قياسي لا يتجاوز ساعتين كحد أقصى من توقيت الالتقاط من الصيدليات التي تتم بشكل يومي، وبمتوسط فترة زمنية لا تتجاوز 24 ساعة منذ الالتقاط وحتى التسليم النهائي للمستفيد، مع تخصيص فريق من موزعين ومشرفين لخدمة توصيل البريد الدوائي في جميع مناطق المملكة.

وتتصدر منطقة مكة المكرمة مناطق المملكة الثلاثة عشرة بنسبة 33.17%، فيما جاءت منطقة جازان ثانياً بنسبة 19.48%، وحلت منطقة الرياض ثالثاً بنسبة 16.80%، فيما جاءت بقية المناطق في مراكز متتالية وبنسب متقاربة في الوصفات الطبية.