• إحصائية نظام التعليم الإلكتروني (المستخدمون والمقررات)
الطلبة: 20,661
الأساتذة: 1,132
المقررات الدراسية: 5,654
• مقاييس نظام إدارة التعليم
عدد المستخدمين: 863,408
التقييمات: 197,034
لوحات النقاش: 27,988
الملفات التي تم استعراضها: 22,038,280
• مقاييس الفصول الافتراضية
إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها: 238,335.
المدة الإجمالية لجميع الجلسات: 115,475
عدد الحاضرين في جميع الجلسات: 1,096,798
عدد الحاضرين الفرديين في جميع الجلسات: 690,390.
أكبر عدد من الجلسات المتزامنة: 4,908
• دورات لأعضاء هيئة التدريس والطلبة
(دورة استخدام أدوات نظام البلاك بورد للمحاضرين)
عدد الدورات: 21
عدد المستفيدين: 1,063
• دورات بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية
عدد الدورات: 7
عدد المستفيدين: 686
• بدائل الفصول الافتراضية لعضوات هيئة التدريس
عدد الدورات: 4
عدد المستفيدين: 315
دورات الطلاب والطالبات
عدد الدورات: 18
عدد المستفيدين: 1,378
• إحصائية الاستفسارات وتذاكر الدعم الفني
بطاقات الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس: 697.
بطاقات الدعم الفني للطلاب والطالبات: 1843
رسائل التوعية المرسلة: 133
• إحصائية المواد التعليمية
«عدد الشروحات (أدلة الاستخدام) والفيديوهات التعليمية»
الفيديوهات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس: 38.
أدلة الاستخدام لأعضاء هيئة التدريس: 7
الفيديوهات التعليمية الطلاب: 14
أدلة الاستخدام للطلاب 2
• إحصائية تقرير المتابعة
تقارير الإنجاز التفصيلية 16
تقارير الإنجاز اليومية: 40
المنشورات والإنفوجرافيك: 71
كانت هذه تفاصيل خبر مليون حضروا الفصول الافتراضية بجامعة نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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