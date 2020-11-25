مليون حضروا الفصول الافتراضية بجامعة نجران

أصدرت كلية العلوم والآداب إحصائياتها للفترة ما بين 8 ربيع أول إلى 4 ربيع الثاني للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، حيث أظهرت الإحصائية تنفيذها 3463 فصلاً افتراضيًا، و3615 محتوى علمياً، وبلغت المدة الإجمالية للجلسات الافتراضية التي نفذتها الكلية 3833 ساعة، فيما بلغ عدد التقييمات للطلبة والطالبات 1629 تتمثل في الاختبارات والواجبات الإلكترونية، وبثت الكلية عدد 4226 رسالة توعوية، إضافة إلى عدد لوحات المناقشة والمنتديات والتي بلغت 1725، كما بلغ العدد الإجمالي للطلاب والطالبات المشاركين في الجلسات الافتراضية 45183 طالباً وطالبة، وبلغت محادثات البريد الإلكتروني 4996 محادثة إلكترونية، إضافة إلى 15139 محادثة فورية لجميع الشعب، وكذلك 3736 بطاقة دعم فني لأعضاء هيئة التدريس والطلاب. وأكد عميد كلية العلوم والآداب الدكتور عبدالرحمن آل معدي، أن الإحصائيات تبرز استمرار العملية التعليمية الإلكترونية على أكمل وجه نظير الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الجامعة لخدمة طلاب وطالبات الجامعة. • إحصائية نظام التعليم الإلكتروني (المستخدمون والمقررات) الطلبة: 20,661 الأساتذة: 1,132 المقررات الدراسية: 5,654 • مقاييس نظام إدارة التعليم عدد المستخدمين: 863,408 التقييمات: 197,034 لوحات النقاش: 27,988 الملفات التي تم استعراضها: 22,038,280 • مقاييس الفصول الافتراضية إجمالي الجلسات التي تم إنشاؤها: 238,335. المدة الإجمالية لجميع الجلسات: 115,475 عدد الحاضرين في جميع الجلسات: 1,096,798 عدد الحاضرين الفرديين في جميع الجلسات: 690,390. أكبر عدد من الجلسات المتزامنة: 4,908 • دورات لأعضاء هيئة التدريس والطلبة (دورة استخدام أدوات نظام البلاك بورد للمحاضرين) عدد الدورات: 21 عدد المستفيدين: 1,063 • دورات بنوك الأسئلة والاختبارات الإلكترونية عدد الدورات: 7 عدد المستفيدين: 686 • بدائل الفصول الافتراضية لعضوات هيئة التدريس عدد الدورات: 4 عدد المستفيدين: 315 دورات الطلاب والطالبات عدد الدورات: 18 عدد المستفيدين: 1,378 • إحصائية الاستفسارات وتذاكر الدعم الفني بطاقات الدعم الفني لأعضاء هيئة التدريس: 697. بطاقات الدعم الفني للطلاب والطالبات: 1843 رسائل التوعية المرسلة: 133 • إحصائية المواد التعليمية «عدد الشروحات (أدلة الاستخدام) والفيديوهات التعليمية» الفيديوهات التعليمية لأعضاء هيئة التدريس: 38. أدلة الاستخدام لأعضاء هيئة التدريس: 7 الفيديوهات التعليمية الطلاب: 14 أدلة الاستخدام للطلاب 2 • إحصائية تقرير المتابعة تقارير الإنجاز التفصيلية 16 تقارير الإنجاز اليومية: 40 المنشورات والإنفوجرافيك: 71



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