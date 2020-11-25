شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يشارك في اجتماع «المدعين العامين الدولية» والان نبدء بالتفاصيل

شارك النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وبحضور عدد من أعضاء النيابة العامة، في الاجتماع السنوي الخامس والعشرين لرابطة المدعين العامين العالمية (AIP).

وألقى رئيس الرابطة "هوانق شيول- كيو كلمة في بداية الاجتماع، رحب فيها بالأعضاء، وتطرق من خلالها إلى الظروف الطارئة التي تمر بالعالم في ظل جائحة كورونا، وعما تقوم به الرابطة من دور في تفعيل الوسائل الإلكترونية في أعمال ومهام الرابطة، خصوصاً ما يتعلق منها بتفعيل دور أكاديمية الرابطة التدريبية وخططها للعام القادم 2021.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن بينها التصويت لاختيار المرشحين في اللجنتين التنفيذية والنزاعات.