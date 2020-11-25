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تنبيه من هطول أمطار رعدية غزيرة على 9 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظة جدة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان للسيول وشبه انعدام في الرؤية.
وأوضحت الهيئة أن الحالة تبدأ من الساعة الثالثة صباح يوم غدٍ، وتستمر- بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ03.00 مساءً.
وتوقعت الهيئة هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة بزخات من البرد ورياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة وأجزاء من منطقة المدينة المنورة تشمل السواحل من تلك المناطق، تمتد إلى منطقة القصيم وأجزاء من مناطق حائل، الرياض، الحدود الشمالية.
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