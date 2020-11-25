تقديم موعد صرف رواتب الموظفين بالسعودية هذا الشهر

يستعد موظفي المملكة لصرف راتب شهر نوفمبر الجاري 2020، والمقرر له رسميًا كما هو معتاد من قبل وزارة المالية، بتحديد السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، موعدًا لصرف رواتب العاملين بالأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام، إلا انه هذا الشهر تقرر تبكير وتقديم موعد صرف اليوم، بعد انطباق الحالة الاستثنائية الخاصة بالصرف عليه، والتي تنص على تقديم أو تأخير موعد الصرف يومًا واحدًا في حالة إذا صادف يوم عطلة رسمية أو إجازة أسبوعية.

موعد صرف رواتب الموظفين

ولذا تقرر صرف رواتب موظفي المملكة صباح الخميس الموافق السادس والعشرين من نوفمبر بدلاً من يوم 27 الذي يصادف يوم الجمعة، على أن تكون تلك الرواتب متوفر في ماكينات الصرف الآلي وعبر الحسابات البنكية للموظفين الذين سيستلمون الرواتب عبر حساباتهم، على أن يتم الاستعلام عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو عبر موقع وزارة المالية.

وصرف رواتب ومعاشات المتقاعدين

جدير بالذكر أن موعد صرف رواتب المتقاعدين الحكوميين من المقرر لها الصرف في نفس الموعد، في الوقت الذي يتم فيه صرف رواتب ومعاشات المتقاعدين التباعين للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وراوتب مستفيدي نظام ساند ضد التعطل في الأول من كل شهر ميلادي.