السعودية تبدأ إزالة مبنى السفينة الشهيرة بمدينة جدة بسبب مالكه

بدأت أمانة جدة⁩ بالسعودية رسميًا في إجراءات إزالة مبنى السفينة الشهير أو ما يعرف بمبنى التحلية سابقًا على طريق الملك عبدالعزيز، بسبب مخالفات عدة وعدم الوفاء بالتعهدات النظامية اللازمة لمالكه، بالرغم من مضي أكثر من 18 عامًا على بنائه، إلا أنه لم يتم تشغيله إلى بضعة شهور فقط، كما كان من المتوقع أن يحتوي هذا المبنى على عدد من المطاعم المتنوعة المملكة لأحد رجال الأعمال المشهورين.

مخالفات تقف وراء الإزالة

وكشفت تقارير سعودية، إلى أن صاحب المبنى ارتكب عدد من المخالفات وغادر المملكة قبل سنوات على خلفية قضية شهيرة أوقف على إثرها وظل مطلوبًا للمحاكمة، لذا لم يُكتب النجاح لهذا المبنى الذي كان مخطط له أن يكون مشروعًا استثنائيًا ضخمًا، كما أرجعت مصادر أيضًا إلى أن سبب الإزالة عدم استكمال التصاريح للمبنى، بما تعهد به سابقاً المالك لتصحيح بعض الاشتراطات للموقع.

عدم استكمال عوامل السلامة بالموقع

كما أضافت التقارير بأنه لم يتم إيجاد مواقف وتشغيل الموقع واستكمال ما يتعلق بالسلامة، وبدأت الجرافات على الفور في عمليات الإزالة التي قد تستغرق لعدة أيام حتى يتم تسويته بالأرض.