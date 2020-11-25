شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الصناعة: المرأة السعودية شريك استراتيجي بمجال الصناعة والثروة المعدنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - في ظل تمكين المرأة وفتح المجال لها في قطاع الصناعة والثروة المعدنية ودخولها شريكا استراتيجيا في صناعة الاقتصاد الوطني، أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة عبدالعزيز الزامل في حديثه لـ«الخليج 365» أن المملكة العربية السعودية تشهد انفتاحا كبيرا في عالم الصناعة والثروة المعدنية وفق رؤيتها ٢٠٣٠، وأصبح المجال أكثر اتساعا أمام المرأة السعودية وتمكينها لدخول مجال الصناعة والثروة المعدنية، وأصبحن شريكات في تنمية الاقتصاد الصناعي والاستثمار الوطني وفق رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وأصبحن يساهمن في ارتفاع واستلهام مستقبل الاستثمار في السعودية.

وأشار الزامل إلى أن المرأة السعودية وعلى مدى عقود طويلة أثبتت أنها قادرة على إدارة وتنفيذ التجارب العالمية المتنوعة في مجال الصناعة والثروة المعدنية، مبينا أن الوزارة حرصت أيضا على تمكين ودعم المنشآت المتوسطة والصغيرة بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت المتوسطة والصغيرة للشباب والسيدات على حد سواء، وتقديم التسهيلات لإنتاج وتصنيع ناتج محلي منافس للمصانع العالمية، إيمانا من الوزارة بالدور الكبير لرواد الأعمال.