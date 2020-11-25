6 أسباب حركت آليات أمانة جدة لإزالة مبنى السفينة

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وأشارت المعلومات إلى أن المبنى ظل مهجورا لفترة طويلة، وطلبت الجهات المعنية تعهدات بيد أنها لم تطبق، ومن بينها ساتر آمن والتعاقد مع شركة حراسات أمنية لحراسة المبنى، مبينة أن الأمانة منحت المتعهد مهلة زمنية لتوفير الاشتراطات، ولكنها لم يتم الإيفاء بها، أبرزها التأكد من سلامة المبنى، إضافة إلى السبب الرئيس المتمثل في أن المبنى مهجور ويشكل خطرا على الجميع.وكانت آليات الأمانة بدأت صباح أمس في هدم مبنى السفينة نتيجة مخالفات عديدة وعدم الإيفاء بالتعهدات النظامية اللازمة.
أسباب هدم المبنى:
- مهجور منذ فترة
- عدم الالتزام بالتعهدات المطلوبة
- غياب وجود ساتر آمن
- إهمال التعاقد مع شركة أمنية
- عدم مراقبة المبنى
- عدم سلامة وصيانة المبنى
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