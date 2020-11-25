مسار محطة الشهداء يستأثر بـ78 نقطة توقف لحافلات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأثر مسار محطة الشهداء المؤدي إلى شارع إبراهيم الخليل في العاصمة المقدسة بأكثر محطات التوقف ضمن مشروع نقل الحافلات، بنحو 78 محطة توقف لمستخدمي الخط، وذلك ضمن 12 مسارا لمشروع النقل العام بالحافلات في مكة المكرمة، فيما حل مسار محطة كدي المؤدي إلى الشهداء ثانيا بـ68 محطة، تليها مسار محطة الجعرانة إلى الحرم المكي بـ66 محطة توقف، في حين بلغ عدد محطات توقف الحافلات في جميع المسارات 438 محطة توقف. ويعتزم مشروع حافلات مكة خلال المرحلة المقبلة تشغيل وإدارة 5 خطوط سريعة، و7 خطوط محلية يبلغ مجموع أطوالها 300 كلم، فضلا عن دعم الخطوط الخمسة السريعة بـ160 حافلة مفصلية تتسع لـ125 شخصا. في المقابل يهدف المشروع إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والجوامع، والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل. في المقابل يهدف المشروع إلى استيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة، ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم المكي الشريف، والجوامع، والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والإسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وكافة أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل. مسارات حافلات مكة: 78 محطة توقف بمسار الشهداء إلى إبراهيم الخليل

68 محطة توقف بمسار محطة كدي إلى الشهداء

66 محطة توقف بمسار محطة الجعرانة إلى الحرم

48 محطة توقف بمسار محطة المعابدة إلى كدي

37 محطة توقف بمسار محطة النوارية إلى جبل الكعبة

30 محطة توقف بمسار العوالي إلى محطة جياد

26 محطة توقف بمسار الشهداء إلى بطحاء قريش

23 محطة توقف بمسار الشرائع إلى طريق الأمير سلطان

20 محطة توقف بمسار أم الجود إلى المعابدة

19 محطة توقف بمسار أجياد إلى أم القرى

12 محطة توقف بمسار مسجد عائشة إلى جبل الكعبة

11 محطة توقف بمسار قطار الحرمين إلى جبل عمر

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