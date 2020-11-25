شكرا لقرائتكم خبر عقوبة مغلظة تنتظر قاطع شجرة جازان المعمرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفصحت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن أن المتعدي على الشجرة المعمرة (الضبر) في منطقة جازان، التي أظهرها المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شركة خدمات، أزال الشجرة بطريقة غير نظامية بغرض تنفيذ خدمات في الموقع، دون الرجوع إلى الوزارة المعنية بهذا الأمر.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله أبا الخيل في بيان أمس أن هناك غرامات وعقوبات مغلظة لقطع الأشجار، مشددا على أن هذا الفعل غير مقبول أبدا، وأن العمل جار على إعادة تأهيل الشجرة المعمرة من قبل محافظة هروب.

وبين أن الوزارة كثفت جهودها في مكافحة هذه الظاهرة السلبية من خلال التعاون بين فروعها في مناطق المملكة كافة، والجهات الأمنية مثل القوات الخاصة للأمن البيئي، وجرى ضبط عدد كبير من المخالفين وكميات كبيرة من الحطب.

وأشار إلى أن حماية البيئة مسؤولية يتشارك فيها أفراد المجتمع، داعيا إلى التعاون مع الوزارة للمحافظة على الغطاء النباتي والقضاء على ظاهرة قطع الأشجار. وأكد أن من أهم أوجه هذا التعاون هو الامتناع عن استخدام الحطب والفحم المحلي، واستخدام البدائل المتاحة عوضا عنها، مهيبا بالمواطنين والمقيمين بالتبليغ الفوري عن أي مخالفة تتم ملاحظتها عبر قنوات التواصل الرسمية.

عقوبات قطع الأشجار: