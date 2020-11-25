الإيقاع بثلاثي انتحل صفة الأمن لسرقة مصوغات ذهبية

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وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم بانتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الجهات الأمنية في منطقة الرياض بثلاثة جناة انتحلوا صفة رجال الأمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة 108.000 ريال.وأفاد مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد خالد الكريديس في بيانه أمس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن ومقيمين من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع)، إثر تورطهم بانتحال صفة رجال أمن والدخول إلى منزل مقيم بأحد أحياء وسط الرياض، وسلب مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بقيمة (108.000) ريال، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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