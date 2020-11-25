الإطاحة بمواطنين سرقا منزلا في تبوك

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر، إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بـ134000 ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطاحت الجهات الأمنية بمنطقة تبوك بمواطنين تورطا في مبلغ 134 ألف ريال سرقة من أحد المنازل.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد خالد الغبان، في بيان أمس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت عن تمكن الجهة المختصة في شرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقد الرابع من العمر، إثر تورطهما بالسرقة من أحد المنازل بمبالغ قدرت بـ134000 ريال، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، لإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

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