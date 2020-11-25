ضبط 5 أشخاص بينهم امرأة تورطوا في سرقة المتاجر

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وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيان أمس، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على 3 مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت الجهات الأمنية بمنطقة مكة المكرمة على 5 أشخاص ارتكبوا جرائم سرقة من المحلات التجارية في جدة.وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد محمد الغامدي، في بيان أمس، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة جدة تمكنت من القبض على 3 مواطنين ومواطنة ومقيم من الجنسية اليمنية، تتراوح أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس، إثر تورطهم بارتكاب عدد من جرائم السرقة من المحلات التجارية، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، تمهيدا لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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