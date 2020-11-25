الجاسر: تحديث نظام النقل يمنع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها

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وقال إن الموافقة تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية بالمملكة، نظرا للاستثمارات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطلاق مشروعات النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو، ومن أبرز سمات التعديلات منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.وأضاف أن نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدث يأتي متكاملا بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع ويمكن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية.
ولفت وزير النقل إلى أن الدولة وامتدادا لدعمها اللامحدود لقطاع الخطوط الحديدية تؤكد في إقرارها لهذا التحديث ومن خلال إضافة المواد المتعلقة بحماية الخطوط الحديدية ضمن النظام، حرصها على رعاية حقوق المرخصين والمستفيدين لضمان البيئة الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع، حيث يتواكب النظام المحدث مع الهيكلة الجديدة ويدفع نحو حوكمة مشاريع الخطوط الحديدية في المملكة، كما سيعزز هذا التحديث من قدرة القطاع الخاص وتحفيزه للدخول في استثمارات الخطوط الحديدية العالية التنوع، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ويعزز من فرص التوطين في هذه الصناعة الحيوية.
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